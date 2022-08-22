Расписание электричек Казанского направления МЖД изменится с 23 августа по 5 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
С 23 августа по 5 сентября поменяется расписание электричек Казанского направления Московской железной дороги. Изменения связаны с работами по переключению второго главного пути на станции Москва-Пассажирская-Казанская, сообщает пресс-служба МЖД.
С 05:30 23 августа до 03:50 5 сентября специалисты будут укреплять несущие конструкции здания рядом с новым местоположением второго главного пути. Уточняется, что это нужно для обеспечения безопасности движения составов.
"Строительство будет вестись круглосуточно, а движение поездов на этот период организовано по соседним путям. В связи с этим продлено действие изменений в расписании пригородных поездов, которое было объявлено ранее", – говорится в сообщении.
В МЖД предупредили, что поменяется время отправления и прибытия электричек, а также режим их остановок. При этом некоторые поезда пройдут от и до Казанского вокзала с увеличенными интервалами, а другие – по укороченным маршрутам от и до станции Перово. Еще ряд составов выведут из графика.
Ранее сообщалось, что расписание поездов на Ленинградском направлении ОЖД изменится с 13 августа по 3 сентября. Отмечалось, что движение некоторых поездов отменят, у части изменится график.
Так, некоторые поезда проследуют от и до станций Химки, Сходня и Малино, сообщили в ведомстве. В Дептрансе также уточнили, что интервалы движения поездов увеличатся, в том числе в пиковые часы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: