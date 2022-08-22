Расписание электричек Казанского направления МЖД изменится с 23 августа по 5 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 23 августа по 5 сентября поменяется расписание электричек Казанского направления Московской железной дороги. Изменения связаны с работами по переключению второго главного пути на станции Москва-Пассажирская-Казанская, сообщает пресс-служба МЖД.

С 05:30 23 августа до 03:50 5 сентября специалисты будут укреплять несущие конструкции здания рядом с новым местоположением второго главного пути. Уточняется, что это нужно для обеспечения безопасности движения составов.

"Строительство будет вестись круглосуточно, а движение поездов на этот период организовано по соседним путям. В связи с этим продлено действие изменений в расписании пригородных поездов, которое было объявлено ранее", – говорится в сообщении.

В МЖД предупредили, что поменяется время отправления и прибытия электричек, а также режим их остановок. При этом некоторые поезда пройдут от и до Казанского вокзала с увеличенными интервалами, а другие – по укороченным маршрутам от и до станции Перово. Еще ряд составов выведут из графика.

Ранее сообщалось, что расписание поездов на Ленинградском направлении ОЖД изменится с 13 августа по 3 сентября. Отмечалось, что движение некоторых поездов отменят, у части изменится график.

Так, некоторые поезда проследуют от и до станций Химки, Сходня и Малино, сообщили в ведомстве. В Дептрансе также уточнили, что интервалы движения поездов увеличатся, в том числе в пиковые часы.