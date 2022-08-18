Пассажиры Шереметьево смогут планировать маршруты с помощью дополненной реальности

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пассажиры Шереметьево теперь могут планировать свое перемещение по аэропорту с помощью дополненной реальности. Новая функция стала доступна в мобильном приложении аэропорта. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Шереметьево.
Отмечается, что Шереметьево стал первым аэропортом в РФ, который внедрил элементы дополненной реальности для планирования маршрутов.
"Международный аэропорт Шереметьево добавил в обновленную версию своего мобильного приложения навигацию с дополненной реальностью (AR), разработанную на основе технологии визуального позиционирования от Sber AR/VR Lab. Новая функция позволяет пользователям быстро ориентироваться внутри всех пассажирских терминалов аэропорта", – рассказали в пресс-службе.
С помощью новой функции пассажиры могут легко и быстро узнать кратчайший маршрут от их местоположения до выхода на посадку или до паркинга аэропорта, а также к поездам аэроэкспресса. Опция "Построить маршрут" становится доступна в приложении, если отсканировать свой посадочный талон.
Ранее новый аудиогид по Кузнецкому мосту появился в приложении и на портале "Узнай Москву". Отмечалось, что маршрут состоит из 13 пунктов. В столичном департаменте информационных технологий рассказали, что история улицы и района вокруг многограннее, чем кажется на первый взгляд.
Экскурсия включает в себя здание, в котором в XIX веке располагался первый в городе магазин фирмы "Мюр и Мерилиз", белокаменные палаты XVII века, Дом моделей и другие архитектурные объекты.
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