"Wow эффект": в США создали контактные линзы с дополненной реальностью

Стартап из Кремниевой долины создал контактные линзы с дополненной реальностью. Еще недавно гаджет проходил испытания на безопасность: журналистам и блогерам предлагали поднести линзу к глазу и посмотреть через нее.

Теперь же компания показала готовый прототип, который можно вставлять в глаза. В Сети разработку сравнили с линзами из сериала "Черное зеркало". Подробнее – в программе "Wow эффект".

