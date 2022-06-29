Пользователи в РФ не могут скачать WhatsApp на компьютер с официального сайта

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Приложение WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) перестало быть доступным для скачивания российским пользователям.

При попытке открыть страницу для загрузки WhatsApp Web для Windows появляется сообщение: "Не удается открыть эту страницу, подключение было сброшено", а при попытке скачать приложение на MacBook – "Не удается получить доступ к сайту".

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12 апреля сообщалось, что приложение "Сбербанк Онлайн" стало недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store на платформе iOS.

Аналогичные ограничения были предприняты для версии под Android.