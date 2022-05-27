Пользователи из РФ потеряли доступ к Netflix

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Российские пользователи потеряли доступ к стриминговому сервису Netflix. Платформа перестала работать без VPN, сообщает портал DTF.
Ранее пользователи включали VPN только при пополнении счета аккаунта или регистрации нового пользователя. Сейчас же платформа выдает ошибку 404. Она также появляется у жителей Канады и Австралии.
В DTF считают, что массовый сбой в работе сервиса связан с попыткой полного отключения России от платформы.
В марте сообщалось, что Netflix временно останавливает работу на территории России. Через некоторое время приложение сервиса стало недоступно россиянам в App Store и Google Play. Оно больше не отображается при поиске.
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