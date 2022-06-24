"Wow эффект": канадский инженер создал самый большой в мире экзоскелет

Джонатан Типпет из Канады построил самый большой четвероногий экзоскелет. Высота механического каркаса – четыре метра, ширина и глубина – пять метров. Канадский инженер потратил 14 лет, чтобы из чертежей получился работающий механизм.

Конструкция сделана из хромированного стального профиля, из которого создают спорткары. Самые интересные кадры – в программе "Wow эффект".