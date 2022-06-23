Сервис управления домофонами через приложение тестируют в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве начали тестировать технологию, которая позволит жителям многоэтажек принимать видеозвонки с домофона в приложении "Электронный дом Москва", а также самим создавать и менять пин-коды для входа в подъезд. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Житель сможет контролировать, кто звонит в его квартиру с домофона, даже находясь на работе или в отпуске. Это особенно актуально, если дома есть дети или пожилые родственники", – отметил замруководителя департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Дереляк.

Уточняется, что сервис работает в пилотном режиме в восьми домах Северного, Северо-Восточного, Западного, Юго-Восточного административных округов, а также в ТиНАО и Зеленограде. Тестирование продлится до конца 2022 года.

"Важно, что мы не обязываем жителей переходить на новый формат. Те, кто по какой-либо причине пока не готов к использованию цифрового сервиса, могут по-прежнему принимать вызов, подходя к трубке домофона", – отметил Дереляк.

Ранее сообщалось, что тестирование первого экосветофора началось на умном перекрестке в Москве. С помощью датчика он способен определять качество воздуха и включать соответствующую фазу. Уточняется, что установленный на светофоре экодатчик собирает информацию о загрязненных участках на дорогах. При повышении концентрации выхлопных газов пешеходам включается зеленый сигнал.

До этого сообщалось, что искусственный интеллект помог обнаружить 300 ям в столице с начала 2022 года. Видеокамеры отслеживают тысячи городских территорий, нейросеть выявляет на снимках все неровности покрытия. Данные проверяют операторы. Погрешность составляет не более 2%.

