Тестирование первого экосветофора началось в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Тестирование первого экосветофора началось на умном перекрестке в Москве. С помощью датчика он способен определять качество воздуха и включать соответствующую фазу.

Уточняется, что установленный на светофоре экодатчик собирает информацию о загрязненных участках на дорогах. При повышении концентрации выхлопных газов пешеходам включается зеленый сигнал.

"В итоге пешеходы меньше стоят на переходе и быстрее переходят дорогу. При этом водители не страдают: умный светофор адаптируется под каждую ситуацию и не создает помех", – сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

Как отметил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, по поручению Сергея Собянина в столице особое внимание уделяется экологии, в том числе в развитии городской транспортной системы.

"Запуск электробусов, замена парка подвижного состава, ограничение на въезд грузовиков сделали воздух в Москве чище. Мы будем и дальше запускать новые проекты, начинаем тестирование экосветофоров. Это еще один шаг в сторону чистого города", – сказал Ликсутов.

В феврале 2021 года на пересечении улицы Флотской и Конаковского проезда появился умный перекресток. Ранее его установили на пересечении улиц Александры Монаховой и Сосенский Стан. Там в асфальтовое полотно вмонтированы датчики, которые взаимодействуют со светофорами.

