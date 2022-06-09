Минцифры РФ предложило увеличить размер пошлины для сотовых операторов в 130 раз

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Минцифры РФ предложило увеличить размер госпошлины для сотовых операторов за оказание услуг связи более чем в 130 раз – с 7,5 тысячи до 1 миллиона рублей.

Соответствующий проект закона опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Министерство подготовило поправки в Налоговый кодекс. Речь идет об увеличении размера госпошлины на девять видов лицензий на услуги связи.

Как отмечается в телеграм-канале ведомства, данные изменения позволят бороться с недобросовестными операторами и телефонным мошенничеством. В частности, увеличение госпошлины не позволит нарушающим законодательство операторам с легкостью получать новые лицензии.

"Стоимость лицензии станет стоп-фактором для нарушителей и защитит граждан от сомнительных услуг", – объяснили в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Помимо этого, ведомство предлагает внедрить оборотный штраф за отсутствие у оператора систем оперативно-розыскных мероприятий. Данная инициатива связана с тем, что малые операторы уклоняются от внедрения данных систем из-за экономии, при том, что установка такого оборудования является обязательной.

Предлагаемый размер штрафа – от 0,01 до 0,05% от годовой выручки за услуги связи, но не более 0,02% годовой выручки от реализации всех товаров и не менее 1 миллиона рублей. Также обсуждается возможность в первый раз ограничиться предупреждением.

Кроме того, Минцифры РФ предлагает внедрить систему согласования оператором через ФСБ РФ схемы построения сети перед получением лицензии.

"Предполагается, что новые операторы будут получать на схему сети визу ФСБ и уже с этой визой обращаться в Роскомнадзор за лицензией", – пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ рекомендовало российским сотовым операторам ограничить безлимитные тарифы связи, а также сократить объемы интернет-трафика в рамках других тарифов.

