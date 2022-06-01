В России появилась общая система блокировки спама

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На сайте ФАС появилась форма для жалоб на рекламные звонки или СМС-спам. Сейчас подача обращений доступна для клиентов трех операторов.
"Ваша заявка будет принята оператором, который сообщит вам о результатах ее рассмотрения. Заполнение формы не является обращением в ФАС России и не предполагает направления ответа от ФАС России", – отметили в ведомстве.
После заполнения и отправки формы в течение 72 часов клиент получит ответ от сотовой компании, а указанный номер будет заблокирован для всех абонентов. Утверждается, что вероятность ошибочной блокировки достаточно низкая, поскольку специалисты отслеживают число жалоб, а также параметр массовости обзвона с указанных в обращениях номеров.
Информация о том, что в России создадут общую систему блокировки телефонного спама, появилась в конце марта.
До этого российские операторы сотовой связи сообщили, что зафиксировали новый вид спам-звонков и СМС от мошенников из-за рубежа. Граждане получают звонки от роботов с призывами или просьбой помочь родственникам. Компании при этом обрабатывают их так же, как голосовой спам и мошеннические вызовы.
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