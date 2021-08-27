Россиянам дали советы по защите от мошенников

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

На портале госуслуг в новом разделе "Жизненные ситуации. Правопорядок: финансовое мошенничество" разместили 14 советов россиянам по защите от мошенников.

Специалисты рекомендуют не записывать данные своей банковской карты, а также ни в коем случае не сообщать никому пин-код, CVV-код, а также коды из СМС, логин и пароль для онлайн-банка.

Также эксперты советуют использовать для покупок в интернете отдельную карту и не оставлять на ней деньги. Пополнять эту карту следует только на ту сумму, которая нужна для оплаты.

Кроме того, россиянам следует подключить двухфакторную аутентификацию в финансовых приложениях и уведомления от банка о совершенных операциях, а пользоваться онлайн-банком только через защищенный Wi-Fi или мобильный интернет, уверены специалисты. Также на телефон рекомендуется установить приложение, которое будет отсеивать спам и звонки мошенников.

Россиянам напомнили, что при получении подозрительного звонка нужно перепроверить информацию, а банковские приложения необходимо скачивать только из официального магазина.

Также рекомендуется использовать сложные и разные пароли для разных ресурсов, иметь на смартфоне, ноутбуке и компьютере антивирус, не хранить в памяти телефона фото с данными банковских карт, проверять флешки на предмет вирусов и проверять адреса сайтов.

Ранее сообщалось, что мошенники в России начали использовать дубликаты сим-карт своих жертв, чтобы получить возможность списывать деньги через банковское приложение.

Злоумышленникам достаточно выяснить номер телефона собеседника, чтобы подготовить поддельную доверенность на перевыпуск сим-карты. Чаще всего с этой целью выбирают удаленные офисы оператора в других регионах.

