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технологии

17:11

Tele2 Россия не нашла оснований для прекращения предоставления лицензии

технологии

Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

Tele2 Россия не находит оснований для приостановки предоставления лицензии от шведской Tele2 AB, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сотового оператора.

В пресс-службе Tele2 Россия также уточнили, что компания не ведет контакты со шведской Tele2 AB по данной теме.

"Tele2 использует бренд в рамках действующего договора, и основания для его расторжения или изменения отсутствуют. В настоящее время нет каких-либо коммуникаций с шведской Tele2 на эту тему", – говорится в сообщении.

Отмечается, что до этого исполнительный вице-президент компании Tele2 AB Виктор Вальстрем сообщил СМИ о том, что не будет продлевать лицензию бренда российскому оператору Tele2, которая заканчивается в марте следующего года. Помимо этого, сообщалось, что компания изучает возможности и последствия более раннего прекращения действия лицензии.

Ранее Минцифры посоветовало сотовым операторам ограничить безлимитные тарифы. В ведомстве считают, что это поможет сократить объемы трафика.

В "МегаФоне" отметили, что считают рекомендацию Минцифры рациональной и своевременной. В МТС выразили такое же мнение и уточнили, что отказ от безлимитных тарифов позволит операторам иметь нужный запас прочности даже при резком росте потребления мобильного интернета. В Tele2 же подчеркнули, что и ранее не злоупотребляли безлимитами.

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