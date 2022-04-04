Tele2 Россия не нашла оснований для прекращения предоставления лицензии

17:11
Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов
Tele2 Россия не находит оснований для приостановки предоставления лицензии от шведской Tele2 AB, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сотового оператора.
В пресс-службе Tele2 Россия также уточнили, что компания не ведет контакты со шведской Tele2 AB по данной теме.
"Tele2 использует бренд в рамках действующего договора, и основания для его расторжения или изменения отсутствуют. В настоящее время нет каких-либо коммуникаций с шведской Tele2 на эту тему", – говорится в сообщении.
Отмечается, что до этого исполнительный вице-президент компании Tele2 AB Виктор Вальстрем сообщил СМИ о том, что не будет продлевать лицензию бренда российскому оператору Tele2, которая заканчивается в марте следующего года. Помимо этого, сообщалось, что компания изучает возможности и последствия более раннего прекращения действия лицензии.
Ранее Минцифры посоветовало сотовым операторам ограничить безлимитные тарифы. В ведомстве считают, что это поможет сократить объемы трафика.
В "МегаФоне" отметили, что считают рекомендацию Минцифры рациональной и своевременной. В МТС выразили такое же мнение и уточнили, что отказ от безлимитных тарифов позволит операторам иметь нужный запас прочности даже при резком росте потребления мобильного интернета. В Tele2 же подчеркнули, что и ранее не злоупотребляли безлимитами.
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