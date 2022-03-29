Эксперт рассказал, что будет с ценами на мобильную связь в России

В Минцифры рекомендовали российским мобильным операторам ограничить безлимитные тарифы связи. Кроме того, ведомство советует сократить объемы интернет-трафика в рамках других тарифов. Сотовые операторы согласились, что в сложившейся ситуации необходимо равномерно распределять нагрузку на сети. Разбираемся, как изменение тарифов может отразиться на стоимости и качестве связи.



Оптимизированное потребление

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Минцифры разослало операторам письмо с рекомендациями сбалансировать объемы потребляемого россиянами трафика.





из письма Минцифры сотовым операторам В текущих условиях рекомендуем сбалансировать объемы потребительского трафика абонентами сетей мобильной связи в рамках тарифных планов, в том числе предусмотрев разумное сокращение таких объемов. Исключить неограниченное потребление трафика абонентами сетей мобильной связи, в том числе ограничив безлимитные тарифные планы.

Кроме того, в Минцифры посоветовали мобильным операторам поработать над равномерной нагрузкой на сети. Это необходимо для обеспечения качества связи, пояснили в ведомстве.

"В условиях внешнего санкционного давления и сокращения доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей. Мы принимаем меры для разумного потребления трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг", – подчеркнули в министерстве.

Также ведомство предупредило, что вместе с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) будет следить за ценами на мобильную связь.





из сообщения в телеграм-канале Минцифры Тарифы на сотовую связь не будут расти выше уровня инфляции в России. Напомним, что услуги связи в России одни из самых низких по стоимости в мире.

Российские сотовые компании поддержали рекомендации по равномерной нагрузке на сети. Это рациональный подход, при котором у операторов будет нужный запас прочности даже при резком росте потребления мобильного интернета, отметили в пресс-службе МТС. В Tele2 заявили, что безлимитные тарифы не очень пользуются спросом у клиентов. При этом именно такие предложения перегружают сеть. В "МегаФоне" также назвали рекомендации своевременными.



Что будет со связью?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мобильные операторы давно отказываются от безлимитных тарифов, в большинстве предложений уже установлены определенные ограничения на трафик, заявил в беседе с Москвой 24 генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин. Качество связи пострадать не должно, однако могут быть определенные сложности с доступом к некоторым сервисам из-за возросшей на них нагрузки после ухода части западных игроков, считает эксперт.





Арсений Щельцин генеральный директор АНО "Цифровые платформы" В любом случае операторы связи делают так, чтобы все было доступно и работало качественно. Чтобы можно было быстро смотреть видео в соцсетях или пользоваться стриминговыми сервисами. Роль операторов связи в этом плане огромна. Теми ресурсами, что у них сейчас есть, качество работы будет обеспечено.

"Сейчас вводится некая форма оптимизации мобильной связи, которая несет в себе минимальные, даже незаметные ограничения для пользователей. При этом операторы благодаря принятым мерам смогут выдержать выпавшую на них нагрузку", – сказал Щельцин.

В свою очередь, шеф-редактор журнала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн в интервью с Москвой 24 подтвердил, что многие операторы давно приняли решение ограничить доступ к безлимитному трафику, чтобы умерить чрезмерное потребление некоторых клиентов.

"Тем, кто привык с утра включить мобильный интернет и пользоваться им до ночи, немножечко будет некомфортно. Критического состояния не возникнет, Минцифры этого не допустит. Но нужно умерить аппетиты. У нас самый дешевый мобильный интернет и еще есть безлимитные тарифы. Но нужно понимать, что личное удобство и удовольствие надо немного соразмерять с текущей обстановкой", – подчеркнул специалист.

Рост нагрузки на сети потребует обновления, замены или ремонта оборудования, продолжает Букштейн. При этом большинство техники поставлялось в Россию с Запада, указывает он. Чтобы сохранить работоспособность сетей, приходится идти на определенные ограничения, отметил он. Падение качества связи из-за принятых мер эксперт исключил.

"Не забывайте, что у нас есть право сменить оператора с сохранением номера. Если у одного качество связи упадет, клиент перейдет к другому. Везде должно быть достойное качество, которое удовлетворит большинство пользователей. Поэтому упаднические настроения развивать не нужно. Никто не предлагает того, что должно негативно повлиять на качество связи или интернета", – сказал специалист.

Не ждет эксперт и существенного роста цен на мобильную связь. С учетом ее важности стоимость будет оставаться на доступном для людей уровне, считает Букштейн.