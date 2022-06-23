"Это наш город": в СВАО больше всего районов, где идет расселение по программе реновации

На северо-востоке Москвы жители переезжают в новые квартиры по программе реновации в 12 районах, что является рекордным показателем.

Вторыми в рейтинге по количеству расселений являются Юго-Западный и Восточный административные округа.

В новостройки сначала программы реновации переехали уже 59 тысяч человек.

