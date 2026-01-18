Форма поиска по сайту

18 января, 08:20

Происшествия

Силы ПВО за ночь сбили 63 украинских БПЛА над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировали в ночь на 18 января 63 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В частности, 23 дрона были сбиты над Белгородской областью, 13 БПЛА – над Брянской областью, а 6 – над Ростовской областью. Кроме того, 6 беспилотников удалось перехватить над Северной Осетией-Аланией, 4 аппарата – над Астраханской областью, а еще 4 – над Волгоградской областью.

Помимо этого, 2 дрона были ликвидированы над Курской областью, 1 – над Воронежской областью, а еще 1 – над Рязанской областью. Также БПЛА удалось нейтрализовать над Ставропольским краем, еще 1 аппарат – над Крымом, а еще один беспилотник – над акваторией Азовского моря.

В Северной Осетии обломки БПЛА упали на крышу пятиэтажного жилого дома в Беслане. В результате случившегося были повреждены крыша и окна дома. Возгорания не произошло. Спасатели эвакуировали 70 человек, один из них обратился за медпомощью.

происшествиярегионы

