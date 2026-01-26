Форма поиска по сайту

26 января, 19:36

Культура

В Сети появился трейлер фильма "Король и Шут. Навсегда"

Видео: телеграм-канал "Кинопоиск | Новости"

Онлайн-платформа "Кинопоиск" представила трейлер к фильму "Король и Шут. Навсегда", премьера которого запланирована на 19 февраля.

Кинокартина будет являться продолжением сериала "Король и Шут". По сюжету музыкальная вселенная оказывается под угрозой уничтожения из-за армии мертвецов, которую воскресил злодей Некромант. Чтобы спасти близких, Горшок похищает из реального мира лидера коллектива Андрея Князева и переносит его в сказку.

Главные роли вновь сыграли Константин Плотников (Горшок), Влад Коноплев (Князь), Дарья Мельникова (Вдова), Вера Вольт (Принцесса) и Илья Хвостиков (Кочерыжка). Некроманта сыграет актер Илья Гришин.

Помимо этого, зрители смогут заметить в фильме артиста Гошу Куценко, участников группы Jane Air и вокалистку The Hatters Анну Музыченко. Режиссером кинокартины стал Рустам Мосафир, который снял сериал "Король и Шут".

Премьера сериала о музыкальной группе состоялась в 2023 году. В первый день был установлен абсолютный рекорд. Тогда "Король и Шут" посмотрели свыше 410 тысяч пользователей. Таким образом, по аудитории он обошел предыдущего рекордсмена – "Лигу справедливости Зака Снайдера".

культуракино

