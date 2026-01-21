Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 января, 17:51

Культура

Трилогию "Властелин колец" снова покажут на больших экранах в России

Фото: кадр из фильма "Властелин колец: Братство кольца"; режиссер – Питер Джексон; производство – New Line Cinema, The Saul Zaentz

Показы трилогии "Властелин колец" пройдут в российских кинотеатрах по случаю 25-летия выхода первой части франшизы. Это следует из афиши сети кинотеатров "Киномакс".

Сеансы стартуют 4 февраля и продлятся в течение двух недель. Приобрести билеты на официальном сайте можно уже сейчас.

Трилогия "Властелина колец", которую срежиссировал Питер Джексон по одноименному роману Джона Рональда Руэла Толкина, включает киноленты "Братство кольца", "Две крепости" и "Возвращение короля".

Фильмы выходили на большие экраны ежегодно с 2001 по 2003 год. Всего всемирно известная фэнтезийная сага обладает 17 премиями "Оскар".

Ранее студия Pixar представила первый тизер пятой части мультфильма "История игрушек". Он показал зрителям нового персонажа – электронный планшет Лилипад, который может повлиять на интерес девочки Бонни к постоянным героям франшизы.

Читайте также


культуракино

Главное

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

Когда весна придет в Москву?

Из-за глобального потепления сроки наступления весны смещаются на более ранние даты

Предстоящий сезон с большей вероятностью будет теплее обычного

Читать
закрыть

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика