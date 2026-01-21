Трилогию "Властелин колец" снова покажут на больших экранах в России

Фото: кадр из фильма "Властелин колец: Братство кольца"; режиссер – Питер Джексон; производство – New Line Cinema, The Saul Zaentz

Показы трилогии "Властелин колец" пройдут в российских кинотеатрах по случаю 25-летия выхода первой части франшизы. Это следует из афиши сети кинотеатров "Киномакс".

Сеансы стартуют 4 февраля и продлятся в течение двух недель. Приобрести билеты на официальном сайте можно уже сейчас.

Трилогия "Властелина колец", которую срежиссировал Питер Джексон по одноименному роману Джона Рональда Руэла Толкина, включает киноленты "Братство кольца", "Две крепости" и "Возвращение короля".

Фильмы выходили на большие экраны ежегодно с 2001 по 2003 год. Всего всемирно известная фэнтезийная сага обладает 17 премиями "Оскар".

