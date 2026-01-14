Форма поиска по сайту

14 января, 16:19

Культура

Создатель "Мадагаскара" допустил появление четвертой части мультфильма

Фото: кадр из мультфильма "Мадагаскар-3"; режиссеры – Эрик Дарнелл, Том МакГрат, Конрад Вернон; производство – DreamWorks Animation, Pacific Data Images (PDI)

Создатель "Мадагаскара" Том МакГрат заявил, что хотел бы снять четвертую часть мультфильма, передает Animation Scoop.

В это же время сценарист и режиссер проекта Эрик Дарнелл подтвердил, что у него и МакГрата есть наработки для продолжения "Мадагаскара". Пока аниматоры задействованы в других проектах, поэтому не будут заниматься продолжением в ближайшее время. При этом Дарнелл указал, что не исключает появления четвертой части мультфильма в будущем.

Ранее сообщалось, что фильм "Чебурашка-3" выйдет в прокат 1 января 2027 года. Дату выхода анонсировали в ходе презентации компании "Централ Партнершип" в московском кинотеатре "Октябрь".

До этого студия Pixar представила первый тизер пятой части мультфильма "История игрушек". Тизер показал зрителям нового персонажа – электронный планшет Лилипад, который может повлиять на интерес девочки Бонни к постоянным героям франшизы.

