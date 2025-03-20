Disney и Pixar анонсировали продолжение мультфильма "Тайна Коко"

Фото: кадр из мультфильма "Тайна Коко"; режиссер – Ли Анкрич, Эдриан Молина; производство – Pixar Animation Studios; Walt Disney Pictures

Disney вместе со студией Pixar работает над продолжением полнометражного мультфильма "Тайна Коко", говорится в сообщении на сайте компании.

Продолжение картины 2017 года, удостоенной премии "Оскар", должно выйти на экраны в 2029 году, уточнила студия Pixar в соцсети X.

Сюжет первой части "Тайны Коко" повествовал о 12-летнем мальчике, который мечтал стать музыкантом, но угодил в мир мертвых.

Ранее стало известно, что релиз мультипликационной картины "Шрек-5" ожидается 23 декабря 2026 года. В последнем тизере зрителям показали главных персонажей мультфильма в обновленной графике. К своим ролям вернулись актеры, озвучившие Шрека, принцессу Фиону и Осла. Подробности сюжета не сообщались.

