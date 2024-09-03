"Головоломка-2" обошла "Короля Льва" в списке самых кассовых фильмов

Фото: кадр из фильма "Головоломка 2"; режиссер – Келси Манн; производство – Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures

Мультфильм "Головоломка-2" от студии Pixar занял девятую строчку в списке самых кассовых фильмов в истории. Об этом свидетельствуют данные сайта Box Office Mojo.

Вторая часть "Головоломки" собрала более 1,667 миллиарда долларов. Тем самым мультфильм обошел "Короля Льва", который был выпущен в 2019 году и заработал 1,662 миллиарда долларов.

При этом "Головоломка-2" смогла собрать 1,016 миллиарда долларов на международных территориях и еще 651 миллион долларов в США.

Ранее мультфильм стал первым кинопроектом 2024 года, собравшим в международном прокате более 1 миллиарда долларов. При этом "Головоломка-2" стала 12-м фильмом и первым мультиком, сумевшим достичь отметки в 1 миллиард долларов кассовых сборов.

До этого стало известно, что "Головоломка-2" обошла "Мстителей" и вошла в десятку самых кассовых фильмов в истории.