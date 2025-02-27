Вышел первый тизер "Шрека-5"

Видео: vkvideo.ru/МУЛЬТФИЛЬМЫ

Компания Universal Pictures опубликовала тизер, посвященный актерскому составу будущего мультфильма "Шрек-5". Видеоролик размещен на YouTube-канале студии.

В видео впервые показаны главные персонажи в обновленной графике. К своим ролям в новой части знаменитого мультфильма вернутся Майк Майерс (Шрек), Кэмерон Диаз (принцесса Фиона) и Эдди Мерфи (Осел). При этом презентован новый персонаж – дочь Шрека, которую озвучит актриса Зендея.

Подробности сюжета не сообщаются. Релиз "Шрека-5" планируется на 23 декабря 2026 года.

Ранее мультфильм "Головоломка-2" от студии Pixar занял девятую строчку в списке самых кассовых фильмов в истории. Сиквел оригинальной "Головоломки" к осени 2024 года смог собрать в прокате свыше 1,6 миллиарда долларов, обойдя "Короля Льва" 2019 года.

