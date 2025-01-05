В США умер ослик Перри, ставший прототипом Осла из "Шрека"

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Миниатюрный ослик Перри, ставший прототипом Осла из серии мультфильмов "Шрек", скончался в калифорнийском парке Бол. Об этом пишет издание Palo Alto со ссылкой на погонщика осла Дженни Киратли.

Перри усыпили 2 января после тяжелой борьбы с болезненным заболеванием копыт – ламинита. Отмечается, что ему было 30 лет.

По словам Киратли, сотрудники парка сделали все возможное, чтобы облегчить боль осла, однако позже выяснилось, что его состояние не улучшается. В связи с этим было принято решение об эвтаназии, чтобы прекратить мучения животного.

Перри стал прототипом Осла из "Шрека" после того, как один из аниматоров мультфильма заметил его во время прогулки по пастбищу. Он привез в парк команду своих коллег, которые несколько часов провели с Перри.

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