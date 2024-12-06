Капибара Рудольф скончался в зоопарке Белгорода

Фото: телеграм-канал "Белгородский зоопарк"

Капибара по кличке Рудольф умер в зоопарке Белгорода из-за онкологии. Об этом пресс-службе зоопарка сообщила в телеграм-канале.

По информации зоосада, онкология у грызунов развивается достаточно быстро и надежды на выздоровление практически не было. Ветеринары сделали все возможное и были с животным до конца, уточнили в пресс-службе.

Рудольф появился в зоопарке Белгорода в конце июня – его в качестве подарка передали коллеги из Московского зоопарка. Однако позже зоосад сообщил, что во время планового исследования у животного заметили снижение веса, увеличение лимфоузлов и затрудненное дыхание. Для постановки диагноза и лечения капибару отправили в столицу. В октябре по результатам многократных анализов Рудольфу поставили диагноз "лимфома".