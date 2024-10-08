08 октября, 16:23Регионы
У капибары из Белгородского зоопарка диагностировали рак
Фото: телеграм-канал "Белгородский зоопарк"
Ветеринары обнаружили у капибары Рудольфа лимфому, сообщила пресс-служба белгородского зоопарка.
Анализы у животного брали несколько раз, это означает, что медики не могли допустить ошибку.
Рак у грызунов не является редким явлением, указали представители зоосада. При этом таким животным почти никогда не назначают химиотерапию. Это связано с тем, что она может привести к ухудшению состояния.
"Пока больше ничего добавить не можем. Мы, конечно, подозревали такой диагноз, но верили в лучшее. Стараемся делать это и сейчас. Спасибо вам за вашу поддержку", – отметила пресс-служба.
Детеныш капибары появился в белгородском зоопарке в начале июля, однако в конце сентября сотрудники учреждения заметили у него ухудшение состояния. После этого животное было решено перевести в ветблок.
Там у него взяли анализы, а также провели плановое обследование, в ходе которого обнаружили снижение веса, увеличение лимфоузлов и немного затрудненное дыхание. Для постановки диагноза и дальнейшего лечения Рудольфа отправили в Московский зоопарк.
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