Поселившихся на "Городской ферме" ВДНХ альпака перевели на усиленное питание

Фото: vdnh.ru

Альпака, привезенных из парка "Сказка" на "Городскую ферму" ВДНХ, переведут на усиленное питание в преддверии зимы. Об этом рассказала директор по развитию фермы Ирина Фролова.

"Их будут кормить свежим сеном, злаковыми добавками и морковкой", – цитирует ее Агентство "Москва".

Кроме того, к ним приставили ветеринарного врача, а также зоологов, которые будут помогать животным снять стресс из-за переезда. Фролова добавила, что альпака разместили в специально оборудованных вольерах, где им будет тепло и комфортно в течение всего периода передержки.

В свою очередь, директор департамента общественных связей и маркетинга ВДНХ Гахара Шаруева уточнила, что посетители фермы смогут увидеть самую младшую альпака Черничку, которая родилась летом 2023 года. Имя ей выбрали москвичи на платформе "Активный гражданин", отметила Шаруева.

Всего на "Городской ферме" ВДНХ обитают десять альпака двух пород – уакайа и сури. Они прибыли для зимовки и останутся там до конца весны 2025 года.

В начале сентября у пары альпака, самки Ватки и самца Пуфика, живущих в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, появился детеныш. Малыш оказался мальчиком. От своей мамы он перенял светлый окрас с рыжим пятном.

Между тем на mos.ru стало доступно онлайн-наблюдение за обитателями Московского зоопарка. Камеры установили в экспозиционной части. Трансляцию ведут из уличных и внутренних вольеров.

Пользователи могут в режиме реального времени наблюдать за пандами Жуи, Диндин и Катюшей, карликовым бегемотом Ксюшей, слонами, гориллами, капибарами, семейством орангутанов, рысей, сурикатов, медоедов и другими животными.