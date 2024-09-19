Два яка с теленком поселились в нацпарке "Лосиный остров"

Фото: vk.com/losiny_ostrov

На Лосиной биостанции появились самец и самка яка с 6-месячным теленком. Пополнение поступило из Ставропольского зоопарка, рассказали в телеграм-канале нацпарка "Лосиный остров".

Как отметили сотрудники "Лосиного острова", животные хорошо перенесли дорогу.

"Для адаптации животным необходимы две-три недели. Просторный вольер в глубине биостанции еще летом был специально подготовлен для новобранцев", – говорится в сообщении.

Как только яки освоятся, их переведут в вольер центральной части комплекса. Там установлен стационарный деревянный навес для укрытия и размещены удобные кормушки, добавили в нацпарке.

Между тем в "Москвариуме" поселился чернопятнистый скат Taeniura meyen. В дикой природе такие скаты населяют тропические воды Индийского и Тихого океанов. Они вырастают почти до двух метров в диаметре и достигают в весе до 150 килограммов.

До этого в Московском зоопарке у пары альпак, самки Ватки и самца Пуфика, появился детеныш. Малыш оказался мальчиком, он начал ходить спустя лишь несколько часов после своего рождения. От своей мамы он перенял светлый окрас с рыжим пятном.