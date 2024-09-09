В "Лосином острове" предупредили об активизации оленьей кровососки

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В Подмосковье в начале осени активизировались насекомые-паразиты оленьи кровососки, их укус может вызвать у человека аллергию и кожный зуд, заявили в телеграм-канале нацпарка "Лосиный остров".

Как пояснили специалисты, обычно эти эктопаразиты распространены на окраинах заболоченных лесов. На протяжении холодного времени года насекомые живут на телах лосей, кабанов и оленей. При этом период размножения у них происходит летом, а осенью они ищут "место зимовки", в том числе на барсуках и даже птицах.

"В большом количестве кровососки могут нападать даже на человека", – предупредили в пресс-службе.

У человека их укус может вызвать аллергическую реакцию, покраснение кожи и зуд. Поэтому перед тем, как отправиться в лес, специалисты рекомендуют подготовиться. Любителям лесных прогулок стоит использовать репелленты от клещей, надевать головной убор, свитер с прилегающей горловиной и перчатки. Кроме того, по возвращении домой обязательно нужно осмотреть себя и близких, а также проверить одежду, добавили в нацпарке.

Затишье насекомых ожидается ближе к зиме, однако они вновь активизируются следующей весной.

В свою очередь, эксперты департамента природопользования и охраны окружающей среды заявили Агентству "Москва", что не зафиксировали на территории столицы оленьих кровососок. Они предполагают, что этих насекомых можно встретить только в глубоких лесных массивах ТиНАО. Помимо этого, в ведомстве уточнили, что кровососки могут быть опасны не только для человека, но и для домашних животных.

Между тем владельцев собак предупредили об активности клещей осенью. Эксперты порекомендовали обрабатывать питомцев от членистоногих до ноябрьских заморозков.

Как пояснил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев, клещи адаптируются под осенний климат, а влажная, еще не совсем холодная погода является благоприятным климатом для насекомых. Так, сезон клещей начинается примерно в апреле. В связи с этим в течение всего теплого периода собаку рекомендуется обрабатывать ежемесячно.