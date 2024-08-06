Аллерголог Котова рассказала, как узнать о предрасположенности к анафилаксии от укуса ос

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Анафилактический шок может возникнуть как после первого укуса осы, так и после третьего. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-аллерголог, кандидат медицинских наук Галина Котова.

"Это называется анафилактическая реакция на ужаление перепончатокрылого насекомого – оса и пчела относятся к этим перепончатокрылым", – отметила специалист.

По словам Котовой, если у человека есть патологически сильные реакции на укусы, это свидетельствует о том, что он предрасположен к развитию анафилаксии.

"Но не всегда это бывает известно заранее – к сожалению, часто это становится очевидным только тогда, когда человек, если не сказать совсем прям умер, но, по крайней мере, проводились реанимационные мероприятия", – добавила врач.

Ужаленному человеку Котова рекомендует перетянуть жгутом пораженную конечность выше места поражения. Далее она посоветовала приложить лед к поврежденному месту и по возможности извлечь жало. После этого человеку нужно дать таблетку антигистаминного средства, а место укуса обколоть адреналином.

"Можно заранее обратиться к врачу-аллергологу, он сделает анализы и скажет, есть предрасположенность к анафилактическим реакциям на ужаление перепончатокрылых или нет", – заключила врач.

Укусы ос ранее привели к смерти депутата парламента Молдавии и вице-председателя комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности Юрия Пасата. Он скончался утром 5 августа от анафилактического шока.