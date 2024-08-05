Молдавский депутат Пасат умер после укусов ос

Фото: телеграм-канал Parlamentul Republicii Moldova

Укусы ос привели к смерти депутата парламента Молдавии и вице-председателя комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности Юрия Пасата. Об этом сообщила в соцсети Facebook (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) пресс-служба правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС).

Пасат скончался утром 5 августа от анафилактического шока после того, как его покусали осы. Представители партии подчеркнули, что депутат был трудолюбивым и честным человеком, а также преданным своему делу. В связи с его смертью в "Действии и солидарности" выразили искренние соболезнования родственникам погибшего.

Ранее экс-депутат Украины Геннадий Москаль умер на 74-м году жизни после тяжелой болезни. Карьеру он начинал в правоохранительных органах. Осенью 2007 года на досрочных парламентских выборах стал народным депутатом Украины.

