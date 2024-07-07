KIU: брат советника Зеленского Михаила Подоляка умер в России

Фото: телеграм-канал "Политика Страны"

В России скончался брат советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка Владимир. Об этом сообщает чешский ресурс KIU в соцсети X.

По данным издания, Владимир Подоляк ушел из жизни 19 мая. Ему было 59 лет.

Также была размещена фотография могилы брата Подоляка, на котором виден портрет мужчины. Авторы материала отметили, что Владимир Подоляк являлся полковником в отставке.

При этом обстоятельства смерти мужчины неизвестны.

Ранее бывший украинский депутат Геннадий Москаль умер на 74-м году жизни. Мужчина скончался после тяжелой болезни. Москаль родился 11 декабря 1950 года в Черновицкой области. Карьеру он начинал в правоохранительных органах. Осенью 2007 года на досрочных парламентских выборах стал народным депутатом Украины.

До этого народный артист Украины Виталий Белоножко ушел из жизни в 70 лет. Он начал свою карьеру с исполнения известных произведений Максима Дунаевского "Все пройдет" и "Городские цветы".

