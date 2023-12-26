Умер бывший начальник Московского уголовного розыска Василий Купцов

Фото: vk.com/alexander_bastrikin

Бывший начальник Московского уголовного розыска (МУР), председатель совета ветеранов столичного главка МВД РФ Василий Купцов умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщил председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин.

"Пришла печальная новость. Не стало бывшего начальника Московского уголовного розыска (МУР), председателя совета ветеранов столичного управления МВД России Василия Николаевича Купцова", – написал он на странице в соцсети "ВКонтакте".

Бастрыкин обратил внимание, что Купцова называли легендой МУР. Он был отмечен высокими госнаградами.

За время работы в государственных органах Купцов прошел путь от полицейского до первого заместителя начальника ГУВД Москвы. Он принимал участие в раскрытии большого количества тяжких преступлений, задерживал опасных преступников.

В заключение Бастрыкин добавил, что Купцов всегда поддерживал товарищей по службе, оказывавшихся в трудных жизненных ситуациях. Глава СК выразил соболезнования родным и близким покойного.

