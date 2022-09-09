Умер член президиума ФФККР Вячеслав Зайцев

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Ответственный секретарь и член президиума Федерации фигурного катания на коньках России Вячеслав Зайцев скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщается на сайте ФФККР.

"Похоронят Вячеслава Ивановича Зайцева на Котляковском кладбище в Москве 12 сентября. Отпевание пройдет 12 сентября в 11 часов в Елоховской церкви на улице Спартаковской", – говорится в сообщении.

Вячеслав Зайцев родился в 1939 году. С 1964 по 1969 год возглавлял тренерский совет Федерации фигурного катания СССР, был тренером сборной и руководителем советской делегации на Олимпийских играх 1968 года. С 1992 года Зайцев был членом президиума ФФККР, а также с 2010 года занимал должность ответственного секретаря федерации.