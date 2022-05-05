Умер экс-президент Федерации фехтования России Юрий Бычков

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Бывший президент Федерации фехтования России Юрий Бычков скончался на 83-м году жизни. Об сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Ушел из жизни Юрий Михайлович Бычков, выдающийся тренер по фехтованию, бывший президент Федерации фехтования России, кавалер серебряного Олимпийского ордена МОК за заслуги перед олимпийским движением", – написал Поздняков в своем телеграм-канале.

Юрий Бычков родился в 1939 году. В 1980–1990-е годы занимал должность главного тренера сборных СССР и России по фехтованию. С 1992 по 2000 год Бычков возглавлял Федерацию фехтования России.