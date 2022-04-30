Скончался итальянский футбольный агент Мино Райола

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Итальянский футбольный агент Мино Райола скончался в возрасте 54 лет. Об этом сообщается в его официальном твиттер-аккаунте.

"С безграничной грустью мы вместе переживаем уход самого заботливого и потрясающего футбольного агента на свете. Мино боролся до самого конца с тем же усердием, с которым он проводил переговоры, защищая игроков", – указано в заявлении.

Мино Райола в период своей карьеры работал с такими игроками, как Поль Погба, Джанлуиджи Доннарума, Неймар, Эрлинг Холанд и другими.

28 апреля в СМИ появились сообщения о смерти футбольного агента. В тот же день Райола опроверг эту информацию, лично написав пост о своем состоянии. Он заявил, что его "хоронили" уже четыре раза за последние два месяца.