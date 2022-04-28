Футбольный агент Райола опроверг информацию о своей смерти

Фото: TACC/Zuma
Футбольный агент Мино Райола опроверг распространенную итальянскими СМИ информацию о своей смерти.
"Текущее состояние здоровья для тех, кто интересуется: я зол, меня убили во второй раз за четыре месяца. Кажется, они также способны меня воскресить", – написал находящийся в миланской больнице "Сан-Раффаэле" агент в своем Twitter.
По словам заведующего отделением анестезии, общей и сердечно-сосудистой реанимации Альберто Зангрильо, 54-летний Райола продолжает лечение.
"Он продолжает бороться. Я возмущен телефонными звонками псевдожурналистов, которые спекулируют на жизни человека", – приводит его слова ANSA.
Мино Райола известен по работе с такими топ-футболистами, как Златан Ибрагимович, Поль Погба, Неймар, Джанлуиджи Доннарумма и Эрлинг Холанд.
Ранее футболист Криштиану Роналду сообщил о смерти новорожденного сына. Он отметил, что это самая большая боль, которую могут испытывать родители. Спортсмен подчеркнул, что пережить этот момент с надеждой и счастьем позволяет рождение дочери.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: