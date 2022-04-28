Футбольный агент Райола опроверг информацию о своей смерти

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Футбольный агент Мино Райола опроверг распространенную итальянскими СМИ информацию о своей смерти.

"Текущее состояние здоровья для тех, кто интересуется: я зол, меня убили во второй раз за четыре месяца. Кажется, они также способны меня воскресить", – написал находящийся в миланской больнице "Сан-Раффаэле" агент в своем Twitter.

По словам заведующего отделением анестезии, общей и сердечно-сосудистой реанимации Альберто Зангрильо, 54-летний Райола продолжает лечение.

"Он продолжает бороться. Я возмущен телефонными звонками псевдожурналистов, которые спекулируют на жизни человека", – приводит его слова ANSA.

Мино Райола известен по работе с такими топ-футболистами, как Златан Ибрагимович, Поль Погба, Неймар, Джанлуиджи Доннарумма и Эрлинг Холанд.

Ранее футболист Криштиану Роналду сообщил о смерти новорожденного сына. Он отметил, что это самая большая боль, которую могут испытывать родители. Спортсмен подчеркнул, что пережить этот момент с надеждой и счастьем позволяет рождение дочери.