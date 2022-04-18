Криштиану Роналду сообщил о смерти новорожденного сына

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Футболист Криштиану Роналду сообщил в своем Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ) о смерти новорожденного сына.

Он отметил, что это самая большая боль, которую могут испытывать родители. Спортсмен подчеркнул, что пережить этот момент с надеждой и счастьем позволяет рождение дочери.

"Хотели бы поблагодарить врачей и медсестер за их помощь и заботу. Мы все опустошены этой потерей и просим о неприкосновенности частной жизни в это очень трудное время", – написал Роналду.

Ранее футболист сообщил, что станет отцом в пятый раз. Тогда спортсмен рассказал, что его жена ждет близнецов. Пара вместе уже около пяти лет. Они воспитывают трехлетнюю дочь Алану, одиннадцатилетнего Криштиану-младшего и четырехлетних близнецов Еву и Матео от суррогатных матерей.

