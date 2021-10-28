Фото: instagram.com/cristiano
Футболист Криштиану Роналду в пятый раз станет отцом, об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram, приложив к посту фото УЗИ.
"Рад сообщить, что мы ожидаем близнецов. Наши сердца полны любви – мы не можем дождаться встречи", – заявил Роналду.
По некоторым данным, Джорджина Родригес находится на третьем месяце беременности.
Пара вместе уже около пяти лет. Они воспитывают трехлетнюю дочь Алану, одиннадцатилетнего Криштиану-младшего и четырехлетних близнецов Еву и Матео от суррогатных матерей.
Ранее сообщалось, что нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду внесли в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество забитых мячей на уровне национальных команд.
В матче четвертого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года против Ирландии Роналду оформил дубль. Таким образом, он забил 111 мячей за сборную Португалии.
Криштиану Роналду показал свою новую форму с номером
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