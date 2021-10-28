Фото: instagram.com/cristiano

Футболист Криштиану Роналду в пятый раз станет отцом, об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram, приложив к посту фото УЗИ.

"Рад сообщить, что мы ожидаем близнецов. Наши сердца полны любви – мы не можем дождаться встречи", – заявил Роналду.

По некоторым данным, Джорджина Родригес находится на третьем месяце беременности.

Пара вместе уже около пяти лет. Они воспитывают трехлетнюю дочь Алану, одиннадцатилетнего Криштиану-младшего и четырехлетних близнецов Еву и Матео от суррогатных матерей.

Ранее сообщалось, что нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду внесли в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество забитых мячей на уровне национальных команд.

В матче четвертого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года против Ирландии Роналду оформил дубль. Таким образом, он забил 111 мячей за сборную Португалии.

