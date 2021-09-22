Мать Роналду выразила желание вновь увидеть сына в "Спортинге"

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Мать футболиста Криштиану Роналду Долорес Авейру выразила желание увидеть, как ее сын вернется в лиссабонский "Спортинг". Об этом сообщает "Газета.ру".

Как заявила Авейру в интервью ADN de Leão, Роналду должен вернуться в португальскую команду.

"Будь моя воля, то он уже был бы здесь. Я уже сказал ему: "Сынок, перед смертью хочу увидеть, как ты вернешься в "Спортинг", – подчеркнула женщина.

Она добавила, что альтернативным вариантом для нее будет подписание контракта между "Спортингом" и Криштиану-младшим. По словам Авейру, ее внук играет еще лучше, чем сын.

Роналду начинал карьеру в "Спортинге". За португальскую команду он провел 30 игр и забил 5 голов.

27 августа английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" объявил о достижении соглашения с итальянским "Ювентусом" о переходе 36-летнего португальца. Новый контракт Роналду рассчитан на два года с возможностью продления на еще один сезон. Сам футболист признался, что его очень взволновал и обрадовал переход в "Манчестер Юнайтед".

Позднее стало известно, что Роналду будет играть в "Манчестер Юнайтед" под легендарным седьмым номером. Номер ему уступил уругвайский футболист Эдинсон Кавани, взявший себе 21-й.

Под семеркой Роналду выступал за "красных дьяволов" с 2003 по 2009 год.