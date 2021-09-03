Криштиану Роналду получил в "Манчестер Юнайтед" легендарный седьмой номер

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Звездный нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, вернувшийся в английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед", будет играть под легендарным седьмым номером, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Номер ему уступил уругвайский футболист Эдинсон Кавани, взявший себе 21-й. Под семеркой Роналду выступал за "красных дьяволов" с 2003 по 2009 год.

"Хотел бы сказать огромное спасибо Эди за этот невероятный жест", – сказал спортсмен.

27 августа "Манчестер Юнайтед" объявил о достижении соглашения с итальянским "Ювентусом" о переходе 36-летнего португальца Криштиану Роналду. Новый контракт Роналду рассчитан на два года с возможностью продления на еще один сезон. Сам футболист признался, что его очень взволновал и обрадовал переход в "Манчестер Юнайтед".

