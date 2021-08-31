Роналду подписал двухлетний контракт с футбольным клубом "Манчестер Юнайтед"

Фото: instagram.com/manchesterunited
Португальский нападающий Криштиану Роналду подписал контракт с английским футбольным клубом "Манчестер Юнайтед", сообщает ТАСС.
27 августа клуб объявил о достижении соглашения с итальянским "Ювентусом" о переходе 36-летнего португальца. Новый контракт Роналду рассчитан на два года с возможностью продления на еще один сезон.
Сам футболист признался, что его очень взволновал и обрадовал переход в "Манчестер Юнайтед".
"Мне не терпится сыграть на "Олд Траффорд" перед полными трибунами и снова увидеть всех болельщиков. Я с нетерпением жду возможности присоединиться к команде после международных игр и надеюсь, что у нас впереди очень успешный сезон", – заявил он.
С 2003 по 2009 год Роналду выступал за "Манчестер Юнайтед". Португалец провел за английский клуб 292 матча, в которых забил 118 голов и сделал 69 результативных передач. Из "Манчестер Юнайтед" футболист перешел в мадридский "Реал", в котором играл с 2009 по 2018 год. Затем Роналду выступал за "Ювентус". Всего на его счету 134 матча за итальянский клуб, в которых он забил 101 гол и сделал 22 голевые передачи. Он стал двукратным чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка Италии.
Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" согласовал с туринским "Ювентусом" трансфер португальского футболиста Криштиану Роналду. Уточнялось, что возвращение португальца в "Манчестер Юнайтед" завершится после того, как он согласует личный контракт с клубом и пройдет медосмотр.
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