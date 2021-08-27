Роналду перешел из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед"

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"Манчестер Юнайтед" согласовал с туринским "Ювентусом" трансфер португальского футболиста Криштиану Роналду. Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

Уточняется, что возвращение Роналду в "Манчестер Юнайтед" завершится после того, как он согласует личный контракт с клубом и пройдет медосмотр.

"Все в клубе с нетерпением ждут возможности снова встретить Криштиану в Манчестере", – говорится в сообщении клуба.

О трансфере футболиста стало известно накануне. В СМИ отмечалось, что Роналду досрочно покинул тренировку "Ювентуса" через 40 минут после ее начала.

Позже стало известно, что после разговора Роналду с бывшим тренером "красных дьяволов" сэром Алексом Фергюсоном "Манчестер Юнайтед" направил "Ювентусу" предложение о трансфере футболиста. Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри подтвердил, что Роналду покинет туринский клуб.

Отмечается, что в английском клубе Роналду будет получать 20 миллионов евро в год.