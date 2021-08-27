Криштиану Роналду меняет клуб с понижением зарплаты – СМИ

Криштиану Роналду досрочно покинул тренировку "Ювентуса". Уже через 40 минут после ее начала футболист ушел с поля и уехал в неизвестном направлении. По некоторым данным, он переходит в "Манчестер сити". Стоимость такого трансфера оценили в 30 миллионов евро.

Говорят, Роналду попрощался с остальными игроками и всем тренерским штабом. И уже готовится вылететь в Англию, где будет получать 20 миллионов евро в год.

Стоит отметить, что переход произойдет с понижением зарплаты: в "Юве" ему платили 31 миллион. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.