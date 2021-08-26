За год до старта ЧМ по волейболу в Москве запустили часы обратного отсчета

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

За год до старта чемпионата мира по волейболу в Москве состоялась торжественная церемония запуска часов обратного отсчета, передает РИА Новости.

Мероприятие прошло на Манежной площади. В нем приняли участие председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Николай Патрушев, заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров, президент ВФВ Станислав Шевченко, генеральный директор АНО "Оргкомитет волейбол 2022" Роман Станиславов и олимпийский чемпион, генеральный менеджер мужской сборной России Сергей Тетюхин.

Чемпионат мира по волейболу пройдет в 2022 году в десяти городах России. С 26 августа по 11 сентября в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Кемерове пройдут матчи с участием 24 сборных.

Жеребьевка турнира состоится 30 сентября во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.

На минувших Играх в Токио команда Олимпийского комитета России (ОКР) по волейболу завоевала серебро. В финале российские спортсмены встретились с командой Франции, уступив соперникам со счетом 2:3.