Российские спортсмены прошли в финал олимпийского турнира по пляжному волейболу

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Российские спортсмены Вячеслав Красильников и Олег Стояновский прошли в финал олимпийского турнира по пляжному волейболу. Олимпийцы обеспечили себе как минимум серебряные медали.

В полуфинале Красильников и Стояновский обыграли Шерифа Юнусса и Ахмеда Тиджана из Катара, одержав победу в двух сетах со счетом 21:19, 21:17.

Финал турнира по пляжному волейболу состоится 7 августа. В решающем матче российские спортсмены встретятся с норвежцами Андерсом Молом и Кристианом Сёрумом.

Пляжный волейбол входит в олимпийскую программу с 1996 года, однако российские спортсмены впервые сыграют в финале Олимпиады в этом виде спорта.



Ранее сообщалось, что в финал Олимпийских игр в Токио вышли и волейболисты из состава делегации спортсменов ОКР. В полуфинале российские волейболисты встретились с командой из Бразилии, обыграв соперников со счетом 3:1.