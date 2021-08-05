Боксер Альберт Батыргазиев стал олимпийским чемпионом

Успешный старт нового соревновательного дня в Токио. Делегация спортсменов ОКР завоевала две медали, одна из которых – золото. Боксер Альберт Батыргазиев в финале победил американца. Поздравлял его лично президент ОКР Станислав Поздняков.

Бронзу в копилку также принес боксер Глеб Бакши в категории до 75 килограммов.



В медальном зачете российским олимпийцам удалось вернуть пятое место. Официальная таблица соревнований ведется по золотым наградам. Их у нас 15, а всего пока 55 медалей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.