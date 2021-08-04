Первый трансгендер в истории ОИ объявил о завершении спортивной карьеры

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Новозеландская тяжелоатлетка-трансгендер Лорел Хаббард после неудачи на Олимпиаде в Токио заявила, что уходит из профессионального спорта. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсменка отметила, что возраст не позволяет ей соревноваться на высоком уровне.

"Признаться, я не в том возрасте уже давно… Самое время задуматься о завершении карьеры и сосредоточиться на других вещах в этой жизни", – сказала она.

Ранее Хаббард досрочно завершила свое выступление на соревнованиях по тяжелой атлетике на Играх в Токио. Выступая в весовой категории свыше 87 килограммов, штангистка провалила все попытки взять вес.

43-летняя новозеландка раньше была мужчиной: сменить пол она решила в 35 лет. С 2015 года, согласно решению Международного олимпийского комитета, мужчины, сменившие пол без хирургического вмешательства, при определенном уровне тестостерона могут выступать на Играх в женской категории.

