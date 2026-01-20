Форма поиска по сайту

20 января, 17:01

В мире

Койот впервые в истории доплыл до Алькатраса

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Aidan Moore

До острова Алькатрас впервые в истории доплыл койот, сообщает New York Post со ссылкой на представителя Национальной зоны отдыха "Золотые Ворота" Хулиана Эспинозу.

По его словам, это первый подобный случай в истории бывшего тюремного острова, который сейчас является популярной туристической достопримечательностью. Сотрудник парка Айдан Мур указал, что койот мог оказаться в воде случайно. В числе возможных версий – животное погналось за добычей, но его унесло течением.

В тот день в заливе наблюдались сильные течения, которые было сложно преодолеть для даже хорошо плавающего животного. Мур добавил, что состояние койота выглядело неудовлетворительным, но найти животное пока не удалось. По словам специалистов, оно может еще какое-то время прятаться и не появляться на глазах у людей.

Ранее в Канаде нашли крупнейшую в мире плотину бобров, которая видна даже на спутниковых фотографиях из космоса. Плотина расположена вдали от дорог и троп на севере провинции Альберта и достигает около 775 метров в длину. По данным СМИ, плотина способна удерживать водоем площадью примерно 70 тысяч квадратных метров.

животныеза рубежом

