Койот впервые в истории доплыл до Алькатраса

До острова Алькатрас впервые в истории доплыл койот, сообщает New York Post со ссылкой на представителя Национальной зоны отдыха "Золотые Ворота" Хулиана Эспинозу.

По его словам, это первый подобный случай в истории бывшего тюремного острова, который сейчас является популярной туристической достопримечательностью. Сотрудник парка Айдан Мур указал, что койот мог оказаться в воде случайно. В числе возможных версий – животное погналось за добычей, но его унесло течением.

В тот день в заливе наблюдались сильные течения, которые было сложно преодолеть для даже хорошо плавающего животного. Мур добавил, что состояние койота выглядело неудовлетворительным, но найти животное пока не удалось. По словам специалистов, оно может еще какое-то время прятаться и не появляться на глазах у людей.

