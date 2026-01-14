Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 января, 16:55

В мире
Главная / Новости /

The Times of India: крупнейшая плотина бобров обнаружена в Канаде по снимкам из космоса

Крупнейшую в мире плотину бобров обнаружили в Канаде по снимкам из космоса

Фото: 123RF.com/avslt

В канадском национальном парке "Вуд-Баффало" обнаружена крупнейшая в мире плотина бобров, которая видна даже на спутниковых фотографиях из космоса, сообщает The Times of India.

По данным газеты, плотина расположена вдали от дорог и троп на севере провинции Альберта и достигает около 775 метров в длину – почти 7 футбольных полей, выстроенных в ряд. Издание уточняет, что плотина способна удерживать водоем площадью примерно 70 тысяч квадратных метров.

Отмечается, что бобровое сооружение оставалось неизвестным для человека до 2007 года. Тогда плотину впервые обнаружили на спутниковых снимках. Согласно анализу архивных фотографий, ее не существовало до 1980-х годов. Это означает, что над ее созданием трудились несколько поколений бобров на протяжении десятилетий.

Ранее сообщалось, что в австрийском городе Энс собака породы салюки пробежала 12 километров из-за взрыва петарды. Во время поисков правоохранителям пришлось несколько раз замедлять движение транспорта по трассе, чтобы водители не задавили животное.

Лошадь из Германии попала в Книгу рекордов Гиннесса из-за своего роста

Читайте также


животныеза рубежом

Главное

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика