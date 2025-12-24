Форма поиска по сайту

24 декабря, 11:20

Происшествия
The Star: в Индии медведь ворвался в школу и попытался утащить ребенка

В Индии медведь ворвался в школу и попытался утащить ребенка

Фото: 123RF.com/jeancliclac

В Индии медведь ворвался на территорию школы и схватил в классе ребенка. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Star.

Инцидент произошел в школе Харишанкар в штате Уттаркханд.

По данным СМИ, медведь пробрался в здание во время занятий. Животное попыталось проникнуть в закрытые двери кабинетов, где укрывались ученики и сотрудники. В результате ему удалось взломать одну из дверей и напасть на шестиклассника по имени Аарав.

Хищник попытался утащить ребенка в лес, однако ему помешали преподаватели и другие учащиеся. Мальчик, которого медведь оставил в кустах, получил серьезные травмы.

Данный случай стал вторым за последние дни, когда медведь проник на территорию школы в этом же штате. Власти округа Чамоли приняли решение организовать сопровождение для всех детей, направляющихся в школу.

Ранее в Японии медведица напала на группу людей – хищник растерзал 38-летнего мужчину, также серьезные травмы головы и лица получили его 65-летний отец и пожилая пара в возрасте около 70 лет. Позже всех четверых нашли возле автомобиля.

животныепроисшествияза рубежом

