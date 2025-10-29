Медведь в Японии растерзал мужчину и ранил троих человек

Фото: depositphotos/kyslynskyy

Медведица в Японии напала на группу людей, сообщает "Радио 1" со ссылкой на Nippon.com.

Это случилось 24 октября в районе деревни Хигасинарусе. Хищник растерзал 38-летнего Есиюки Сасаки. Серьезные травмы головы и лица получили его 65-летний отец и пожилая пара в возрасте около 70 лет. Позже всех четверых нашли возле автомобиля.

Оказалось, что Сасаки бросился помогать своим спутникам, когда услышал их крики, что и привело его к смерти от когтей медведя.

Власти оперативно отреагировали на случившееся. В тот же день была ликвидирована взрослая самка ростом около 1,2 метра, на когтях она имела следы крови. В настоящий момент трое выживших остаются в больнице, их состояние оценивается как тяжелое, однако они находятся в сознании.

Ранее стало известно, что губернатор японской префектуры Акита предложил использовать армию для борьбы с медведями-людоедами. Он отметил, что ситуация выходит за рамки, с которыми могут справиться только префектуры и муниципалитеты.

